Barcelona heerst meer dan ooit over Primera Division, rest in top zes morst met punten

Terwijl Real Madrid en Real Sociedad tegen middenmoters Mallorca en Valladolid verloren op zondag, won Barcelona 's avonds al bij al makkelijk van Sevilla.

De club uit Andalusië begon dramatisch aan het seizoen, maar wasv de laatste weken beter in vorm. Met 9 op 12 trok het naar Camp Nou.

In de eerste helft ondervond ook Barcelona waarom Sevilla nooit een degradatiekandidaat zou mogen zijn dit seizoen. De bezokers zetten collectief goed

druk en voorkwam zo dat de thuisploeg veel kansen kreeg.

Aan de rust was het 0-0. Ex-Barcelona speler Rakitic ontsnapte wel aan rood voor een aanslag op de enkel van Araujo.

Na de rust liep het een stuk vlotter voor de thuisploeg. Telkens na knappe combinaties, liep Barcelona uit tot 3-0. Alba en Raphinha speelden daarbij hoofdrollen.

Alba was de afwerker bij de 1-0, al was het goede aangeven bij de openingsgoal van Kessie. Even later werkte Gavi een perfecte assist van Raphinha af en uiteindelijk scoorde de Braziliaan ook zelf op aangeven van Alba. Mission Accomplished.