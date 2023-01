Na bijna 7 jaar en 251 opeenvolgende matchen mist Iñaki Williams een match van Bilbao

Iñaki Williams, een kind van Ghanees-Liberiaanse vluchtelingen, speelt al sinds zijn 6e voor Athletic Club uit Bilbao. Eind 2014 maakte hij zijn debuut voor de club en hij was al snel niet meer weg te denken uit de basis.



Dat laatste mocht je héél letterlijk nemen, want sinds 17 april 2016 was Williams nooit geblesseerd en nooit geschorst. Bovendien kon hij van zijn trainers keer op keer op speelminuten rekenen, 251 matchen op een rij.



Die recordreeks wordt nu afgebroken. Williams is nog altijd maar 28 jaar, dus als hij weer voldoende hersteld is, kan hij aan een aanval beginnen van zijn eigen record.