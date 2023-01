Barcelona heeft zonder Lewandowski alle moeite van de wereld om Girona af te schudden

Geen Ferran Torres en - misschien wel belangrijker - ook geen Robert Lewandowski bij Barcelona. Beide heren zaten een schorsing uit. Vooral de afwezigheid van goalgetter Lewandowski liet zich voelen bij Barcelona.



Zoals wel verwacht kon worden, was Barcelona bijna een hele match baas van Girona, maar het was invaller Pedri (die al na 25 minuten de geblesseerde Dembélé kwam vervangen) die in zijn 100e match voor Barcelona het verschil moest maken, zijn 6e goal van het seizoen na een typische Barça-teamgoal.

Die voorsprong werd zonder problemen veilig gesteld, wat betekent dat Barcelona dit seizoen al zijn matchen heeft gewonnen, in alle competities. Het verschil met Real Madrid is voorlopig 6 punten. Real speelt zondagavond tegen Sociedad.