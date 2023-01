LIVE: Karim Benzema zet Real Madrid op voorsprong in Bilbao

Toni Kroos (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Iñaki Williams (Athletic Club).

Toni Kroos (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Iñaki Williams (Athletic Club). tweede helft, minuut 89.

Eduardo Camavinga (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Yuri Berchiche (Athletic Club). tweede helft, minuut 89.

Ander Herrera (Athletic Club) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Eduardo Camavinga (Real Madrid). tweede helft, minuut 88.

Raúl García (Athletic Club) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Thibaut Courtois (Real Madrid). tweede helft, minuut 87.

Vrije trap voor Athletic Club. Rodrygo (Real Madrid) hield Aitor Paredes vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 86.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ander Herrera (Athletic Club), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 81.