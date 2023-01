Barcelona doet goede zaak in titelstrijd na felbevochten zege tegen Atlético

FC Barcelona heeft een goede zaak gedaan in de Spaanse titelstrijd. Barça won de topper tegen Atlético met 0-1 dankzij een vroege goal van Dembélé. Twee rode kaarten in het slot ontsierden de partij nog. Door het puntenverlies van Real is Barcelona leider in La Liga, met drie punten meer dan de rivaal uit de hoofdstad.