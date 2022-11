Zijn de dagen van Simeone geteld? Atletico verliest opnieuw, nu op Mallorca

Gelijke spelen tegen Leverkusen en Espanyol en nederlagen tegen Cadiz en Porto: dat was het trieste parcours van Atletico de voorbije weken. Match na match zakte het vertrouwen bij de spelers, tot onder het nulpunt.



Aan de energie van Diego Simeone lag het ook tegen Mallorca nochtans niet, want die stond aan de zijlijn te tieren en gesticuleren als vanouds.

Zijn spelers zelf hadden wat van het gif van hun coach kunnen gebruiken, want na een afgeweken schot, was Muriqi op het kwartier sneller dan alle Atletico-pionnen om te reageren.



Het aanvallende spel van Atletico was ondanks de aanwezigheid van onder meer Griezmann, Morata en Carrasco om te huilen. Carrasco werd naar de kant gehaald in de 2e helft en zelfs Witsel begon zich meer en meer te moeien met de aanvallen. Maar het mocht allemaal niet baten.

Door de nederlaag begint Atletico stilaan te flirten met de middenmoot. De volgende competitiematch is pas rond oud en nieuw. Zit Simeone dan nog op de bank?