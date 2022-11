Courtois baalt na uitgewiste penaltysave in verrassende nederlaag tegen Rayo

Thibaut Courtois is in vorm, Real net iets minder.



Onze nationale nummer 1 dacht tegen Rayo zijn tweede penalty in evenveel weken te stoppen. Na een parade tegen Celtic keerde de Rode Duivel ook nu een elfmeter.



Alleen had de scheidsrechter gezien dat Courtois iets te snel van zijn lijn was gekomen én dat Carvajal vroeger dan toegelaten in de zestien was gespurt.



Hernemen, dus. Bij poging twee kwam zelfs Courtois een paar centimeter te kort.