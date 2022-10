Real Madrid geraakt niet voorbij de voorlaatste in Primera Division

Girona was afgezakt naar de Spaanse hoofdstad om te tonen dat het niet thuishoort onderaan het klassement. Real was dominant in het balbezit, maar niet dreigender dan de bezoekers.

Courtois werd al voor de pauze twee keer geklopt door de aanvallers van Girona, maar de eerste keer ging een kopbal net naast en daarna hield de dwarslat Real overeind. Ook Real had kansen, maar Rodrygo schoot op de paal en Valverde gaf zijn schot voor een keer te weinig kracht mee.

Het duurde tot de 70e minuut tot Real de dubbele afweergordel opengebroken kreeg. Valverde en Rodrygo combineerden door een bos van verdedigers en Vinicius kon van dichtbij makkelijk de bal in doel duwen (zie video).

Match gespeeld dacht het hele stadion. Toch niet!

Scheidsrechter Lopez bewees dat hij geen "thuisfluiter" is. Hij legde de bal op de stip in het voordeel van Girona voor handspel van Asensio. Een randgeval, maar daar bleef het niet bij. Daarna keurde hij een goal van Real (terecht) af (zie video) en gaf hij Toni Kroos een tweede gele kaart.

In negen minuten extra tijd kon Real geen tweede goal maken. In de stand heeft het ondanks het puntenverlies wel nog altijd een punt meer dan grote rivaal Barcelona.