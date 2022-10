Benzema laat zijn gouden voeten meteen blinken, Real wint makkelijk

Karim Benzema mocht maandagavond in Parijs zijn trofee ophalen op het gala van de Gouden Bal. En de spits leek daardoor extra gemotiveerd. Hij scoorde maar liefst drie keer, al werden twee van zijn goals afgekeurd voor buitenspel. Hij gaf ook een assist aan Alaba, maar ook door dat doelpunt werd een streep getrokken.

Maar Real had zelfs met die drie afgekeurde treffers nog weinig moeite met de nummer laatst. Valverde liet nog maar eens zien dat hij een ongelooflijke voetballer is. Hij opende de score met een rake knal van buiten de zestien. En na de rust scoorde Benzema een geldig doelpunt en deed ook Asensio nog zijn duit in het zakje.

Real blijft dus leider. Bij de Koninklijke stond Lunin trouwens tussen de palen. Courtois, die maandag ook een trofee mocht gaan oppikken, is nog niet helemaal blessurevrij. Eden Hazard zat een hele match op de bank.