LIVE: Karim Benzema zet Real meteen op voorsprong in de Clasico

Doelpunt Benzema: 1-0. Na 12 minuten ontploft Bernabéu al een eerste keer. Vinicius zet zijn turbo aan, maar botst op Ter Stegen. Na een flipperkastmomentje rolt de bal in de voeten van Karim Benzema. De Fransman blijft ijzig kalm en plaatst de bal tussen wat blauwe kousen tegen het net.

clock 12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid FC Barcelona 21' 1 0

Vier spelers zijn aan hun ontgroening toe:

Ook Real Madrid komt een eerste keer piepen in de grote rechthoek. Vinicius heeft drie man voor zich, maar dat houdt de Braziliaan niet tegen. Met één kapbeweging stuurt hij het blauw-rode triumviraat de andere kant op, maar de Braziliaan kraakt zijn schot volledig. De bal rolt voorlangs.

Waarschuwingsschot(je) Raphinha. Beide ploegen beginnen afwachtend aan de wedstrijd. Met heel wat middenveldspel en een trage opbouw als neveneffect. Raphinha lost het eerste waarschuwingsschotje vanuit de 2e lijn. Lunin plukt gemakkelijk.

clock 4' eerste helft, minuut 4.

Vinicius komt een eerste keer aan de bal. Dat gaat zoals wel vaker gepaard met een fantasietje. De Braziliaan probeert Koundé in verlegenheid te brengen met een hakje. De Franse verdediger laat zich niet kennen en duwt Vinicius met zijn snoet in het gras.

START. Eindelijk nog eens een Clasico met inzet. Real Madrid en Barcelona strijden in Bernabéu om de eerste plaats in Spanje. Pedri trapt de langverwachte kraker op gang. Super Sunday kan nu echt beginnen.



clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Barcelona is zoekende. De snelle 1-0 lijkt toch wat in de hoofden van de Catalanen te kruipen. De defensie probeert op te bouwen via combinatievoetbal, maar tot twee keer toe verliezen de bezoekers kinderlijk de bal.

Barcelona kiest in de defensie opnieuw voor Alejandro Baldé. De 18-jarige back mag dit seizoen regelmatig opdraven om Jordi Alba te vervangen. Ook Koundé is back in business. Net op tijd. De prestatie van Piqué tegen Inter maakte pijnlijk duidelijk dat hij in de herfst van zijn carrière zit.

Geen Belgen in de basis bij Real Madrid. Thibaut Courtois is nog niet hersteld van zijn rugblessure en Eden Hazard moet opnieuw vrede nemen met een plekje op de bank.

Courtois supportert wel voor zijn ploegmaats.

Het gouden randje. Minstens tien jaar lang zette de klassieker tussen Real Madrid en Barcelona moeiteloos elke andere topaffiche in Europa in de schaduw. Tot de glans van El Clasico wat begon af te bleken. Vandaag zit er wel opnieuw een gouden randje rond dé topaffiche. Karim Benzema staat als gedoodverfde winnaar van de Gouden Bal dit jaar rechtstreeks tegenover Robert Lewandowski, die met 14 goals in 12 matchen nog een poging doet zijn gemiste Gouden Bal van vorig jaar te recupereren. Vandaag staat ook de koppositie op het spel. De winnaar vandaag wordt de eenzame leider van La Liga. Dit jaar twijfelt ook niemand dat de titelstrijd opnieuw uitdraait op een klassiek gevecht tussen de twee grootmachten.

Karim Benzema staat als gedoodverfde winnaar van de Gouden Bal dit jaar rechtstreeks tegenover Robert Lewandowski, die met 14 goals in 12 matchen nog een poging doet zijn gemiste Gouden Bal van vorig jaar te recupereren.

Vandaag staat ook de koppositie op het spel. De winnaar vandaag wordt de eenzame leider van La Liga. Dit jaar twijfelt ook niemand dat de titelstrijd opnieuw uitdraait op een klassiek gevecht tussen de twee grootmachten.

Opstelling Real Madrid. Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Jules Koundé, Eric García, Alex Balde, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé