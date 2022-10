Carlo Ancelotti: "Thibaut Courtois is out voor El Clasico"

Eindelijk nog eens een Clasico met inzet. Real Madrid en Barcelona strijden morgen in Bernabeu voor de eerste plaats in Spanje. Met inzet, maar zonder Thibaut Courtois. Carlo Ancelotti vertelde vandaag op het persmoment dat de doelman nog niet hersteld is van zijn blessure. Courtois sukkelt al sinds de laatste Nations League-wedstrijden met zenuwpijn in zijn onderrug.