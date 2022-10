Atletico viert na jubileumgoal van Griezmann en interventie van VAR

Na het gelijkspel tegen Club Brugge in de Champions League kreeg Atletico Madrid met het duel tegen Athletic Bilbao een nieuwe moeilijke klus voorgeschoteld.

Voor de rust werd de openingsgoal van Morata nog afgekeurd door de VAR, net na de rust was het wel raak. Antoine Griezmann scoorde op assist van Morata zijn 100e competitiegoal voor Atletico Madrid: 0-1.

Maar Atletico, met Witsel als late invaller en Carrasco op de bank, had zijn schaapjes nog niet op het droge. In de slotfase had het een interventie van de VAR nodig om een strafschop voor Bilbao uit te vegen.

De ref had een ultieme redding van linksachter Reinildo met de arm gezien, maar in werkelijkheid imiteerde hij gewoon Mignolet en hield hij het schot tegen met zijn hoofd.

In de extra tijd eiste Witsel ook nog de schijnwerpers op. Eerst kreeg hij geel voor een schwalbe, daarna pakte hij uit met een cruciale defensieve actie om de gelijkmaker te voorkomen. Atletico doet een goeie zaak in de stand en hoopt op een gelijkspel morgen in de Clasico.