Eden Hazard blijft 90 minuten op de bank in zuinige derbyzege tegen Getafe

Bij Real Madrid lag Thibaut Courtois nog steeds in de lappenmand, net als Karim Benzema. Maar ook met een geblesseerde Benzema had Real-coach Carlo Ancelotti geen plaats in zijn basiselftal voor Eden Hazard, die 90 minuten vanaf de bank moest toekijken.

Daar zag hij hoe Militao al in de 3e minuut de score opende. De Portugees kopte een hoekschop van Modric tegen de touwen. In het vervolg van de wedstrijd verzuimden de bezoekers om een veiligere bonus op het scorebord te zetten, waardoor het nog spannend bleef tot het laatste fluitsignaal.

Met de overwinning legt Real Madrid de druk weer bij Barcelona, dat zondagavond Celta ontvangt. Barça moet winnen om de eeuwige rivaal opnieuw bij te benen in de stand, een week voor de Clasico in Madrid.