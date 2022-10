Tussen twee ontmoetingen met Club Brugge door rekent Atletico Madrid af met Girona

Atletico Madrid is de vorige en de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League, want een week na de stunt in Jan Breydel moet blauw-zwart komende woensdag aan de bak in Madrid.

Tussendoor kregen Yannick Carrasco en co vanmiddag het bezoek van Girona, dat al vroeg in de wedstrijd moest achtervolgen na een doelpunt van Angel Correa.

Scoren deed de Argentijn ook vlug na de rust, na een cadeautje van Girona-keeper Juan Carlos. Riquelme maakt het vervolgens nog spannend, maar Atletico kon rekenen op een secuur keepende Jan Oblak.