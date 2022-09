Eden Hazard krijgt uurtje bij Real Madrid, maar ploegmaats knappen gros van het werk op

Na zijn prima wedstrijd in de Champions League kreeg Eden Hazard een kans in de punt van de aanval als vervanger van de geblesseerde Karim Benzema. Maar de Rode Duivel kon tegen Mallorca zijn stempel niet drukken en werd op het uur vervangen door Luka Modric.

Op dat moment stond het 1-1, na goals van bezoeker Muriqi - deze zomer nog genoemd bij Club Brugge - en Valverde. Vooral het doelpunt van Valverde mocht gezien worden. De Uruguayaan stak het halve veld over en jaste de bal enig mooi in doel.



In de laatste 20 minuten ging Real Madrid op en over Mallorca. Vinicius Junior maakte de 2-1 na een Braziliaanse combinatie met Rodrygo, die in het slot ook zelf nog kon scoren. Diep in de extra tijd legde Rüdiger - randje buitenspel - met zijn eerste doelpunt voor Real nog de 4-1-eindstand vast.