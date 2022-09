Barcelona wint ruim bij Cadiz, waar fan die onwel wordt de wedstrijd opschrikt

In minuut 80 roept scheidsrechter Carlos del Cerro Grande de wedstrijd tussen Cadiz en Barcelona een halt toe. Een oudere man werd onwel in het publiek en moest tot tweemaal toe gereanimeerd worden.

Na een halfuur pauze en schietgebedjes in het stadion, stelde de man het goed en kon er weer gevoetbald worden.

Voor de onderbreking had Barcelona al twee keer gescoord. Frenkie de Jong bewees zijn waarde aan coach Xavi en bedankte voor zijn basisplaats. Robert Lewandowski - wie anders? - zorgde voor de dubbele voorsprong.

Na de medische onderbreking was Cadiz van slag. In de slotminuten dikten Fati en Dembélé de score nog aan. Beiden op aangeven van de Poolse spits van Barça. De Catalanen graaien zo drie punten mee en pakken 12 op 12 in La Liga.

Maar vooral de supporter van Cadiz is de winnaar van de dag.