BEKIJK: Robert Lewandowski is opgewarmd en verwent Camp Nou

De eerste thuismatch tegen Rayo Vallecano was een sof geworden, Barcelona wilde iets goedmaken na de 0-0 van 2 weken geleden.

Het moet gezegd: Real Vallodolid was niet in staat om Barça iets in de weg te leggen.

Robert Lewandowski had op verplaatsing al gescoord, in Camp Nou nog niet. En daar bracht hij vanavond verandering in.

De Pool toonde zijn lenigheid bij de 1-0 met een uitgestoken been aan de tweede paal, de 3-0 was een subtiele hakbal.

Lewandowski trof ook nog twee keer het kader. Bij de tweede poging, diep in de extra tijd, legde Sergi Roberto de eindstand vast in de rebound.