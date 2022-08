LIVE: Thibaut Courtois is net voor de rust geklopt

Óscar Gil (Espanyol) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinícius Júnior (Real Madrid).

Óscar Gil (Espanyol) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinícius Júnior (Real Madrid). eerste helft, minuut 44.

Joselu (Espanyol) staat op de juiste plaats om de rebound in doel te werken.

Joselu (Espanyol) staat op de juiste plaats om de rebound in doel te werken. eerste helft, minuut 43.

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinicius (Espanyol).

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinicius (Espanyol). eerste helft, minuut 37.

clock 36'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Vinícius Júnior (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 36.