Benzema - wie anders? - trekt Real Madrid over de streep tegen Espanyol, Hazard speelt niet

Ancelotti: "Alle vertrouwen in Hazard"

Hoe keek coach Carlo Ancelotti naar de match? "We begonnen heel goed, controleerden de match en scoorden snel, maar vervolgens ging onze intensiteit omlaag. Toen ze gelijkmaakten, werd het moeilijk."



De Italiaan kreeg natuurlijk ook vragen over reserve Hazard. "Hij had een optie kunnen zijn, maar ik wilde geen onevenwicht creëren in de wedstrijd, omdat ik al Rodrygo, Vinicius en Benzema had."



"Door een aanvaller toe te voegen, vreesde ik defensieve risico's. Maar Hazard heeft al mijn vertrouwen, of hij nu speelt of niet, of hij opwarmt of niet. Hij zal spelen. Ik ben niet de coach van Hazard, Mendy of iemand anders. Ik ben de coach van Real Madrid."