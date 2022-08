LIVE: Sociedad wist goal van Lewandowski snel uit, De Jong staat in de basis bij Barça

Fase per fase

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' De poging wordt gered door Alex Remiro (Real Sociedad), die geen rebound weggeeft. eerste helft, minuut 47.

clock 45+2' De voorzet komt tot bij Robert Lewandowski (FC Barcelona). Zijn kopbal gaat richting doel... eerste helft, minuut 47.

clock 45+2' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ousmane Dembélé (FC Barcelona), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 47.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time

clock 45' Brais Méndez (Real Sociedad) kan aanleggen met zijn linkervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 45.

clock 45' David Silva neemt de hoekschop voor Real Sociedad. Hij dropt de bal centraal voor doel. eerste helft, minuut 45.

clock 44' Redding van Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), die de bal al duikend kan pareren. eerste helft, minuut 44.

clock 44' David Silva (Real Sociedad) haalt uit met zijn linker... eerste helft, minuut 44.

clock 43' David Silva (Real Sociedad) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Pedri (FC Barcelona). eerste helft, minuut 43.

clock 42' Eric García (FC Barcelona) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. eerste helft, minuut 42.

clock 41' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ousmane Dembélé (FC Barcelona), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 41.

clock 41' Gele kaart voor Robin Le Normand van Real Sociedad tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Robin Le Normand Real Sociedad

clock 37' Ousmane Dembélé (FC Barcelona) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 37.

clock 37' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ousmane Dembélé (FC Barcelona), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 37.

clock 36' Aritz Elustondo (Real Sociedad) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 36.

clock 36' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Takefusa Kubo (Real Sociedad), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 36.

clock 36' Aihen Muñoz (Real Sociedad) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 36.

clock 31' Pedri (FC Barcelona) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 31.