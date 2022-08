Verdediger Axel Witsel viert zijn debuut bij Atletico met ruime zege

"Onze nieuwe middenvelder” noemde Atletico Madrid Axel Witsel nog

toen het zijn komst begin juli bekendmaakte.

Maar Witsel speelde in de voorbereiding steevast in het hart van de defensie. En ook vandaag debuteerde hij in de Primera Division als centrale verdediger.

De lijnen achterin uitzetten, ballen wegkoppen, goede passes. “Witsel doet het tegen Getafe uitstekend als centrale verdediger”, schreef de Spaanse sportkrant Marca.

Atletico hield de 0 en scoorde zelf 3 keer. Alvaro Morata - terug na een paar jaar bij Juventus - liet het net voor en na de rust trillen. Griezmann legde de eindstand vast met een onhoudbaar afstandsschot.

Maar de man met de mooiste cijfers was de Portugees João Felix, die de 3 assists voor zijn rekening nam.