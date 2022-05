Eden Hazard speelt zijn eerste (weinig opvallende) minuten in 3 maanden tijd

Bij Real Madrid staat alles sinds de landstitel in het teken van de CL-finale tegen Liverpool. Heel wat spelers kregen daarom rust, zoals ook de onlangs 30 jaar geworden Thibaut Courtois.

Dat opende de deur voor Eden Hazard, die sinds kort weer volop meetrainde nadat het plaatje uit zijn enkel was verwijderd. Hazard had niet meer gespeeld sinds 19 februari.

Op 25 minuten van het einde kreeg hij dan toch zijn kans van Carlo Ancelotti. Een diepe indruk maakte Hazard wel niet, of het moest de indruk van zijn schoen zijn die hij naliet op Carlos Akapo. Het leverde hem een gele kaart op.

Op het eindresultaat had Hazard ook geen invloed, dat lag al na 37 minuten vast. Cadiz heeft zo dit seizoen geen enkele keer verloren tegen Real Madrid én Barcelona. Toch volstaat het mogelijk niet om de degradatie te voorkomen, want door de late 2-1 van Mallorca is Cadiz op 1 speeldag van het einde onder de streep gezakt.