Yannick Carrasco beslist de Madrileense derby vanaf de stip

Real Madrid is al zeker van de landstitel en plaatste zich deze week voor de finale van de Champions League. De derby tegen Atletico was er enkel eentje voor de eer, Real-coach Ancelotti stuurde een veredeld B-elftal de wei in.



Geen Thibaut Courtois in doel, ook onder meer Benzema, Modric en Vinicius verschenen niet aan de aftrap. Atletico weigerde voor de wedstrijd de traditionele erehaag te vormen voor de landskampioen.



De thuisploeg klom in een al bij al matige derby vlak voor de rust op voorsprong, na een fout op Cunha in de zestien. Op aangeven van de VAR ging de bal op de stip, de pingel was een kolfje naar de hand van Yannick Carrasco.



Ook in de 2e helft was Atletico de betere ploeg, maar scoren lukte niet meer, ondanks een resem aan kansen. Carrasco was nog het dichtst bij een doelpunt, met een pegel op de paal.



Dankzij de 1-0-zege zit Atletico wat steviger op de 4e stek, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. Betis volgt als nummer 5 op 3 punten, maar heeft ook een match meer gespeeld.