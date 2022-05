Barcelona springt naar de 2e plek in La Liga na droge overwinning tegen middenmoter Mallorca

Wie had dit enkele maanden geleden durven denken? Barcelona staat na vandaag op de tweede plaats in La Liga. Na een droge 2-1-overwinning tegen middenmoter Mallorca springt het over Sevilla. Nog meer goed nieuws voor de Catalanen: wonderkind Ansu Fati maakte na 4 maanden blessureleed opnieuw zijn wederoptreden.