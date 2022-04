Reuzendoder in CL Villarreal knoopt ook in Spanje aan met de zege

Enkele dagen nadat het de Rekordmeister uit de Champions League had gewipt, moest Villarreal alweer vol aan de bak. Op bezoek bij Getafe, de nummer 15 in de Primera Division, kwam het al snel op voorsprong via Gerard Moreno.

Het liep vlotjes voor "El Submarino Amarillo, de Gele Duikboot" in die beginfase. Net na het eerste kwartier verdubbelde Trigueros de voorsprong.

Enes Ünal, in een ver verleden nog speler van Genk, trapte Getafe weer in de wedstrijd met een doelpunt in de 63ste minuut. Verder dan dat kwam Getafe niet meer.

Door de zege blijft Villarreal wel op de 7e plaats staan in La Liga.