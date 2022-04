BEKIJK: Yannick Carrasco bezorgt Atletico de zege met strafschop in de 100e (!) minuut

Na de pijnlijke Champions League-exit tegen Manchester City stond er voor Atletico Madrid vandaag opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma met het oog op de top 4 in Spanje.



Toch was het al Espanyol wat de kloek sloeg in de eerste helft. De Madrilenen lieten zelfs geen enkele doelpoging noteren en verloren tot overmaat van ramp ook nog Thomas Lemar met een blessure.



Een razende Diego Simeone kookte van woede en voerde bij het begin van de 2e helft meteen een driedubbele wissel door. Enter Griezmann, Cunha en Yannick Carrasco.



Lang had onze landgenoot niet nodig om zijn stempel te drukken. Na 7 minuten sneed de winger fluks de zestien binnen om vervolgens met het nodige geluk de openingstreffer tegen de netten te knallen.



Toch bracht de 1-0 geen beterschap voor de thuisploeg en toen zelfs de altijd betrouwbare Oblak aan het flateren ging, hingen de bordjes plots opnieuw gelijk in Madrid.



Na een wedstrijd bol van de incidenten stevende Atletico af op pijnlijk puntenverlies, toen de bal in de 100e minuut plots nog op de stip ging na vermeend handspel van De Tomas. Carrasco nam het cadeautje in dank aan en schonk zijn ploeg een levensbelangrijke driepunter in de strijd om de Champions League-tickets.