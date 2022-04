BEKIJK: Barcelona geeft 3 penalty's weg en bedankt Luuk de Jong voor kopbalgoal in toegevoegde tijd

Op papier is een verplaatsing naar de voorlaatste in La Liga altijd een makkelijke opgave. In realiteit was niets minder waar voor Barcelona.





De Catalaanse grootmacht bracht geen betoverend voetbal op de mat. José Luis Morales deed dat voor Levante wel, maar bekroonde zijn magie niet met een doelpunt. Zijn solo werd gekeerd op de lijn.



En zo waren de bezoekers helemaal wakker geschud. De verdediging begon strakker door te dekken. Misschien iets te strak, want Barcelona gaf 3 penalty's weg. Morales en Merelo misten niet vanaf elfmeter, Marti deed dat wel.

Na goals van Aubameyang en Pedri langs de kant van de bezoekers, leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Xavi gooide stormram Luuk de Jong nog in de strijd. De Nederlander bedankte voor het vertrouwen en kopte zijn ploeg in de toegevoegde tijd naar de overwinning.

Barcelona wipt zo weer over Sevilla naar de 2e plek in La Liga. Beide ploegen tellen 60 punten. Met een wedstrijd minder op de teller bedraagt de kloof met rivaal Real Madrid nog steeds 12 punten.