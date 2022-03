Real Madrid rekent op Braziliaanse tweetrapsraket in Clasico tegen Barcelona

14:10

vooraf, 14 uur 10. Geen Benzema bij Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti mag dan wel zijn vertrouwen uitspreken in de ploeg, zijn elftal mist een belangrijke schakel voor de Clasico: Karim Benzema. De Franse spits was vorige week vitaal in de ommekeer tegen PSG in de Champions League. Ook in de Spaanse competitie was hij al goed bij schot: 22 goals. Benzema sukkelt met een kuitblessure en mist zo de confrontatie met Barcelona. Mag Eden Hazard dan rekenen op minuten van zijn coach? .