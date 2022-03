FC Barcelona is helemaal terug! Het verkoopt Real Madrid een oplawaai in eigen huis: 0-4

15 punten was het verschil in het klassement voor de start van de 249e Clasico. Op het veld was er niets van te zien dat Real zo ver voor staat. Integendeel. Vanaf de eerste minuut werd het weggespeeld door de eeuwige rivaal uit Catalonië.

De afwezigheid van Karim Benzema werd door Carlo Ancelotti opgelost door Luka Modric naar voren te schuiven als "valse negen". Geen geslaagd experiment, want de Kroaat was aan het zwemmen.

In het openingshalfuur blonken beide doelmannen uit met een paar goede reddingen, maar vanaf dan was de Barça-trein vertrokken. Dankzij twee kopbaldoelpunten van Aubameyang en Araujo gingen de bezoekers met een verdiende 0-2 de kleedkamers in.

Meteen na de rust kon Ferran Torres de wedstrijd helemaal beslissen. Oog in oog met Courtois mikte hij flauw naast. Een pijnlijke misser, maar één minuut later lag de bal wel in doel na een fantastische combinatieaanval uit de oude doos. Torres slaakte een zucht van opluchting.

Barça ging na de 0-3 gewoon door op zijn elan. Aubameyang maakte het met nog meer dan een halfuur op de klok helemaal af. Er was eerst gevlagd voor buitenspel, maar Alaba liet zich verrassen en het feestje van de bezoekers ging toch door.

Aubameyang kwam nadien nog dichtbij zijn hattrick, maar het net trilde niet meer. Vooral Courtois moest nog een paar keer in actie komen. Hij zorgde er op zijn eentje voor dat de afstraffing niet nog groter werd. En Eden Hazard? Die bleef pijnlijk in de dug-out zitten.