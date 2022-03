BEKIJK: Real Madrid peuzelt Mallorca op na rust, Benzema is Frans topschutter aller tijden

Met zijn doelpunten in Mallorca is Karim Benzema overigens nu Frans topschutter aller tijden met 412 doelpunten, hij gaat zo Thierry Henry (411 stuks) voorbij.

Een domper op de feestvreugde was wel dat Benzema in het slot tegen Mallorca vervangen moest worden met een kuitblessure. Het is nog niet duidelijk wat de ernst van die blessure is.