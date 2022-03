BEKIJK: Atlético mag VAR bedanken en knokt zich met 10 man naar zege tegen Cadiz

Op speeldag 28 in Spanje kreeg Atlético Madrid staartploeg Cadiz over de vloer. Een gemakkelijke prooi voor een driepunter, zo leek, want João Félix zorgde na amper 3 minuten al voor de voorsprong bij de Madrilenen.

Atlético leek de match in handen te hebben tot in minuut 38 de lichten even uitgingen bij linksback Reinildo. Hij kreeg (donker)rood na een wilde tackle met beide voeten vooruit, maar de VAR veegde het rood om een onverklaarbare reden weg.

Cadiz voelde zich bekocht en sloeg op slag van rust hard terug via Negredo: de bordjes terug in evenwicht. Atlético liet de heisa niet aan zijn hart komen en bleef de betere ploeg. Het werkte zich na in minuut 68 opnieuw op voorsprong via De Paul.

Diep in het slot viel er dan toch nog een rode kaart aan de kant van de thuisploeg, toen de jonge Serrano veel te wild in het duel ging. Met zijn 19 jaar is hij de jongste Atlético-speler sinds Fernando Torres in 2002 die van het veld gestuurd wordt.

Maar ook met tien man maakte Atlético de wedstrijd vol en hield het de drie punten thuis. Het blijft zo op plek drie hangen, op vier punten van Sevilla en op twaalf punten van leider Real. Barcelona is echter niet veraf en de Catalanen hebben nog twee wedstrijden tegoed.