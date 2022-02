Barcelona overleeft Mestalla dankzij hattrickheld Aubameyang en geweldig tiki-taka doelpunt

In de strijd om een plekje bij de top 4 liet Barcelona vandaag best geen steken vallen. Een tripje naar het altijd vurige Mestalla was dan ook allesbehalve gerustellend voor de Blaugrana.



Met de verguisde Dembele aan de aftrap begonnen de bezoekers niet onaardig aan de partij. Aubameyang trok de motor op gang en schoot zijn eerste in Catalaanse loondienst staalhard binnen.



Valencia moest de wedstrijd helemaal ondergaan en na een heerlijke combinatie via verschillende stationnetjes maakte Frenkie de Jong er 0-2 van. Het tiki-taka uit de gloriedagen was even terug.



Een tweede doelpunt van Aubameyang zette de bezoekers bij de rust in een zetel. Al werd de 1-3 van de thuisploeg wel nog afgekeurd door de VAR.



Die eerredder kwam er na de rust dan toch via een staalharde kopbal van Soler, maar met een (gelukkige) deviatie op een raket van Pedri vervolledigde Aubameyang zijn hattrick.