Yannick Carrasco mist wedstrijd tegen Getafe door coronabesmetting

19:48

vooraf, 19 uur 48. Carrasco test positief op corona. Geen Yannick Carrasco in Atlético - Getafe. De Rode Duivel voelde zich onwel in aanloop naar de partij en een PCR-test toonde aan waarom: Carrasco heeft corona. Vorige week schoot Carrasco nog raak tegen Barcelona, maar dat doelpiunt was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Atlético ging zwaar onderuit in Camp Nou. .