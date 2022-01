Hazard en Courtois maken uitschuiver tegen Elche, Real redt wel nog punt

Penaltyfases te over in Real-Elche. Op het halfuur kreeg Karim Benzema een uitgelezen mogelijkheid om de leider op voorsprong te brengen, maar de Fransman mikte zijn elfmeter hoog over. Een dure misser, want nog voor rust maakte Lucas Boyé de openingstreffer.

En wat met Eden Hazard? De Rode Duivel werd beloond met een basisplaats na zijn beslissende treffer enkele dagen eerder tegen Elche. Kort na rust leek de aanvaller opnieuw beslissend te zijn, toen hij een penalty afdwong. De VAR besliste evenwel dat Hazard te makkelijk naar de grond ging. Geen strafschop.





Een kwartier voor tijd leek Pere Milla helemaal de boeken dicht te doen voor de Koninklijke door de 0-2 te scoren. Maar in minuut 82 oordeelde de VAR dat een fout op Alaba wél een elfmeter verdiende. Luka Modric zette die perfect om. In blessuretijd torende Eder Militao boven alles en iedereen uit om de 2-2 in doel te buffelen.