VIDEO: Frenkie De Jong bezorgt Barcelona late en gevleide zege in Alaves

Barcelona had al enkele wedstrijden niet meer kunnen winnen en had het ook niet onder de markt met nummer 19 Alaves. De bezoekers hadden wel het meeste van het spel, maar veel dreiging ging er niet van uit.



De 2e helft bracht op dat vlak weinig beterschap, ook omdat de wisselopties bij Barcelona beperkt waren. Toch viel er in de slotfase nog een doelpunt uit de lucht. Ferran Torres bediende Frenkie de Jong in de zestien en de Nederlander had de bal maar binnen te duwen.



Een welgekomen overwinning dus voor Barcelona, dat dankzij de driepunter voeling houdt met de top 4. Het heeft op de 5e plaats één punt minder dan nummer 4 Atletico en 5 minder dan Betis, dat wel een match meer gespeeld heeft.