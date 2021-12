LIVE: Eden Hazard mag zich weer bewijzen, kanonstart van Karim Benzema

Eder Militao (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Iñaki Williams (Athletic Club).

Eder Militao (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Iñaki Williams (Athletic Club). eerste helft, minuut 43.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Iker Muniain (Athletic Club) stond buitenspel. eerste helft, minuut 39.

Vrije trap voor Real Madrid. Óscar De Marcos (Athletic Club) hield Vinícius Júnior vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 36.

Dani García (Athletic Club) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Eden Hazard (Real Madrid). eerste helft, minuut 35.

Oier Zarraga (Athletic Club) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ferland Mendy (Real Madrid). eerste helft, minuut 33.

Eden Hazard (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Oier Zarraga (Athletic Club). eerste helft, minuut 32.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Unai Vencedor (Athletic Club), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 24.