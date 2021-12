Eden Hazard gewisseld na 86 minuten, Karim Benzema steelt weer de show

Real Madrid liet de vele coronabesmettingen niet aan zijn hart komen. Of daar trok Karim Benzema zich toch niets van aan.

De Franse sluipschutter nam zijn ploeg weer bij de hand tijdens een verschroeiend wedstrijdbegin.

Na 4 minuten krulde hij de 0-1 fantastisch binnen, enkele minuten later rekende Real zich al rijk met de verdubbeling na voorbereidend werk van Eden Hazard.

Het scorebord werd in snelheid gepakt, want na 10 minuten had ook Athletic al gescoord, al zou het uiteindelijk niet meer op gelijke hoogte komen.

In een boeiende wedstrijd probeerde ook Hazard zijn coach te overtuigen. Kort voor het einde flirtte hij met zijn eerste doelpunt, maar dat was nog net iets te veel gevraagd.

Dankzij de 1-2 beleeft Real de eindejaarsfeesten in een sofa. Zo volgt Atletico Madrid als nummer 5 op liefst 17 punten, Barcelona doet als 7e nog "beter" met een achterstand van 18 eenheden.