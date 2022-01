BEKIJK: Real Madrid laat geen steek vallen dankzij jubilaris Benzema en Vinicius

Na de opdoffer tegen stadsgenoot Getafe had Real tegen Valencia wat recht te zetten in de 2e wedstrijd van 2022.

Met Eden Hazard op de bank duurde het lang vooraleer De Koninklijke een eerste keer kon scoren. Vlak voor de rust ging Mouctar Diakhaby in de fout op Casemiro in de zestien. Karim Benzema zette de strafschop perfect om in de linker bovenhoek.

Voor de aanvoerder van Real is het het 300e doelpunt in het shirt van Real. Hij is nog maar de vierde speler die die duizelingwekkende mijlpaal bereikt. Enkel Cristiano Ronaldo (450), Raul (323) en Alfredo Di Stefano (308) deden het hem voor.

Na de rust kwam Real vaker in de buurt van Valencia-doelman Jasper Cillessen. Vinicius Junior toonde met twee doelpunten dat hij in bloedvorm zit. Na iets meer dan een uur was de wedstrijd dan ook gespeeld.

Toch bleef Valencia komen, op zoek naar de eerredder. Een kwartier voor tijd versierde Marco André een strafschop, die werd in twee tijden omgezet door Gonçalo Guedes. Courtois stopte de elfmeter, maar zag de bal toch nog in de rebound binnen gaan.

Het werd nog even spannend in Bernabeu, maar met zijn 301e doelpunt voor Real besliste Benzema de wedstrijd. De Fransman zit nu al aan 15 competitiegoals dit seizoen, daarmee is hij ook topschutter van La Liga. In het klassement zet Real eerste achtervolger Sevilla op acht punten.