Stug Getafe verpest nieuwjaarsfeestje van Real, ook invaller Hazard vindt het gaatje niet

Thibaut Courtois stond dan toch aan de aftrap, ondanks een positieve coronatest eerder in de week. In de laatste weken van 2021 was Courtois een muur in het doel van Real, maar ook hij kon het balverlies van Militao niet meer rechtzetten. Enes Ünal, op een blauwe maandag nog actief bij Genk, profiteerde.

Wat volgde was voorspelbaar: eenrichtingsvoetbal, waarbij Real ongenadig bleef kloppen op de deur van de buren uit Getafe. Omdat de poppetjes bij de thuisploeg goed stonden opgesteld, waren de kansen schaars.

Na de rust kreeg Real, inmiddels met Eden Hazard op het veld, zijn twee beste kansen. Benzema kon zelf niet geloven dat zijn schot nog via het hoofd van een blauwbloes over de lat schoot en doelman Soria dook een afstandsschot van Casemiro knap uit zijn hoek.

Voor Real Madrid is het de eerste nederlaag in 3 maanden. Sevilla kan morgen tot op 5 punten van de leider naderen. Getafe verlaat dankzij de onverwachte driepunter de degradatiezone.