LIVE: Courtois mag na 10 minuten al vissen tegen Getafe, Hazard op de bank

Carles Aleña (Getafe CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Vázquez (Real Madrid). eerste helft, minuut 44.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Karim Benzema (Real Madrid) stond buitenspel. eerste helft, minuut 40.

Ferland Mendy (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Damián Suárez (Getafe CF). eerste helft, minuut 36.

34'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Lucas Vázquez (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 34.