Luuk de Jong bezorgt jong Barcelona belangrijke winst bij Mallorca

Barça-coach Xavi vond het belachelijk dat de match niet werd uitgesteld. Door positieve coronatests, blessures en schorsingen miste hij liefst 18 spelers. Ook bij Mallorca waren heel wat corona-afwezigen, Xavi vond de regels in Spanje "zeer streng". Xavi wist dat hij het met jonge jongens moest doen. Toch waren het "anciens" die het verschil maakten. Luuk de Jong (31), door de Catalaanse pers nog als wintervertrekker genoemd, toonde dat Xavi misschien nog op hem kan rekenen. In 1 minuut tijd raakte hij 2 keer het kader: eerst met een frommelbal tegen de paal, daarna met een bicycle kick op de lat. Kort voor de rust was het derde keer, goede keer voor de Nederlander met een rake kopbal. De thuisploeg moest komen en de noodploeg van Xavi moest achteruit. In het slot mocht de coach zijn doelman bedanken. De 29-jarige Marc-André ter Stegen stond pal met een geweldige parade met zijn rechterhand. Barcelona komt zo op de 5e plaats terecht, de eerste die recht geeft op een Europees ticket, van de Europa League. Barça nadert tot op 1 punt van Atletico en 2 van Real Betis.

Bekijk de goal van De Jong:

Xavi: "De Jong en Ter Stegen hebben ons gered"

Xavi kon gezien de omstandigheden tevreden zijn: "Onze eerste doelstelling dit seizoen is om ons te plaatsen voor de Champions League, daar zijn we nu 1 punt van verwijderd."



"Deze zege sterkt ons in onze ideeën en ons project. Ze is heel kostbaar. Marc en Luuk hebben ons gered. Ik ben heel gelukkig voor hen. Het team heeft me oprecht overtuigd. Luuk is een ongelooflijke professional. Hij speelt niet veel, maar de manier waarop hij traint en zich opoffert is een voorbeeld voor de kleedkamer."