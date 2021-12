Laagvlieger Elche dwingt Barça tot het uiterste, jonkies scoren in krappe zege

Na de 1 op 6 tegen Betis en Osasuna had Barça in eigen huis wat recht te zetten tegen Elche. Met heel wat jonge jongens in het team begon de thuisploeg uitstekend.

Na twintig minuten spelen, leken de drie punten al binnen na goals van Jutgla en Gavi. Vooral de 2-0 mocht er zijn: de jonge Gavi rondde een solo netjes af.

Maar in de tweede helft ging Barça plots weer aan het twijfelen, vooral achterin. De bezoekers profiteerden van het slappe verdedigen om in twee minuten tijd de bordjes gelijk te hangen.

Alles te herdoen in Camp Nou, maar vijf minuten voor tijd bezorgde Nico Gonzalez zijn team toch nog de drie punten na een vlotte combinatie over links. Gavi stond net geen buitenspel en bediende zijn maatje in de zestien.

Xavi haalt opgelucht adem, zijn team is nu zevende.