Real-huurling Kubo schenkt Mallorca verrassende zege bij Atletico

Geen Yannick Carrasco bij Atletico: de Rode Duivel heeft last van een lichte blessure en werd gespaard door coach Diego Simeone. Het duel met Mallorca brak pas open na de rust. Twintig minuten voor tijd frommelde Cunha de 1-0 in doel.

Maar het venijn zat in de staart voor Atletico, dat de overwinning in de slotfase nog uit handen gaf. Na een vrije schop buffelde Musso de gelijkmaker binnen en in de extra tijd schoof uitgerekend Real Madrid-huurling Kubo op de counter de 1-2 voorbij Oblak.