Januzaj en Real Sociedad laten de leidersplaats liggen tegen Valencia

Met Adnan Januzaj in de basis was Real Sociedad de betere ploeg tegen Valencia, maar veel gevaar kon de thuisploeg niet puren uit al dat balbezit. Beide ploegen konden in totaal slechts 3 keer op doel schieten in een matige wedstrijd.



Het enige moment van opwinding kwam in de 76e minuut wanneer thuisspeler Aritz Elustondo een rode kaart kreeg voor natrappen. Valencia kon daarna geen vuist maken tegen 10 spelers van Sociedad.



Januzaj en co zijn nu tweede in de stand, op één punt van leider Real Madrid, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft. Sevilla volgt op één punt van Sociedad en heeft ook nog een match tegoed.