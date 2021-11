Atletico laat zich in Valencia de kaas van het brood eten in doldwaas slot

Atletico mocht in Valencia gaan rusten met een 0-1-bonus dankzij een doelpunt van Luis Suarez, maar de thuisploeg kwam vroeg in de 2e helft langszij na een owngoal van Savic.



De bezoekers rechtten snel hun rug na die tik. Griezmann jaste de 1-2 binnen na een geweldige solo en toen Vrsaljko enkele minuten later de 1-3 maakte leek de wedstrijd beslist.



Maar het venijn zat in de staart voor de kampioen. In de extra tijd scoorde invaller Hugo Duro zowaar nog twee keer voor de thuisploeg. De 3-3, een staalharde kopbal, viel pas in de 96e minuut.