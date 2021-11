Real komt met de schrik vrij tegen Vallecano, korte invalbeurt voor Hazard

Seizoensrevelatie Rayo Vallecano trok na een 4 op 6 met veel vertrouwen richting Bernabeu. Toch werd het klasseverschil tussen beide teams meteen duidelijk. Asensio bediende Kroos aan de rand van de zestien en de Duitser bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong.



Vallecano kwam maar bleekjes voor de dag en Real schakelde met de rust in zicht nog een versnelling hoger. Alaba verstuurde een gemeten pass richting de tweede paal, waar Benzema zijn 10e doelpunt van het seizoen binnenduwde.



Ook na de rust voetbalde Real de beste kansen bij elkaar, maar een kwartier voor het einde sloegen de bezoekers dan toch toe. Invaller Falcao koos slim positie in de box en kopte de aansluitingstreffer via Mendy voorbij Courtois. Het 5e doelpunt in 8 wedstrijden voor 'El Tigre'.



Vallecano duwde de thuisploeg terug, maar toen de gelijkmaker dan toch leek te vallen, was Kroos er nog om de geklopte Courtois op de lijn bij te staan.



Dankzij een nieuwe zege komt Real Madrid dus opnieuw op kop in het klassement. De Madrilenen hebben nu al 10 punten meer dan het kwakkelende Barcelona.