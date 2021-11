LIVE: Barcelona walst over Celta, maar verliest Fati met nieuwe blessure

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Thiago Galhardo (RC Celta) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Thiago Galhardo (RC Celta) stond buitenspel. tweede helft, minuut 50.

Nico Gonzalez (FC Barcelona) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Renato Tapia (RC Celta).

Nico Gonzalez (FC Barcelona) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Renato Tapia (RC Celta). tweede helft, minuut 50.

48'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Iago Aspas (RC Celta), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 48.