BEKIJK: Barcelona gaat van hemel naar hel na late gelijkmaker Celta de Vigo

Met nieuwe trainer Xavi nog in de tribune begon Barcelona furieus op bezoek bij Celta de Vigo. De Blaugrana combineerden vlot en kwamen na amper 5 minuten al op voorsprong na een knappe treffer van Ansu Fati.



Celta de Vigo had geen antwoord klaar en na goals van Busquets en Depay keek de thuisploeg nog voor de rust tegen een 0-3-achterstand aan. Enige minpuntje voor Barcelona: godenkind Ansu Fati moest opnieuw naar de kant met een blessure.



De thuisploeg toonde een ander gelaat na de pauze en bracht zichzelf na een snelle goal van Aspas opnieuw in de wedstrijd.



Toch leek Barcelona de overwinning simpel over de streep te trekken, tot Nolito een kwartier voor tijd de spanning helemaal terugbracht.



Barça begon te bibberen en in de 96e (!) minuut kregen de bezoekers dan ook de ultieme uppercut te verwerken. Opnieuw geen overwinning voor Barcelona, dat troosteloos 9e blijft in de stand.