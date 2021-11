LIVE: Debuteert Xavi met een klinkende overwinning tegen stadsrivaal Espanyol?

10' eerste helft, minuut 10. Het is een aangenaam wedstrijdbegin in Barcelona. Depay strekt zijn benen en vindt Nico. De jonge middenvelder twijfelt niet, maar zou met zijn schot enkel punten scoren in het rugby. . Het is een aangenaam wedstrijdbegin in Barcelona. Depay strekt zijn benen en vindt Nico. De jonge middenvelder twijfelt niet, maar zou met zijn schot enkel punten scoren in het rugby.

10' Het volgende talent van La Masia maakt zijn opwachting:. eerste helft, minuut 10.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste keer Espanyol. Embarba gaat op wandel tussen de Barça-verdediging. Hij kraakt zijn schot en kijkt dan hoopvol naar de scheids. Die zag geen overtreding, wel een eerste poging van de bezoekers.

7' eerste helft, minuut 7. Ilias, de nieuwkomer, is niet onder de indruk van de situatie en knalt richting doel. De dijen van een Espanyol-verdediger zijn het eindstation voor zijn schot.

4' eerste helft, minuut 4. Memphis test de handen van Lopez. Frenkie de Jong kopt naar zijn maatje Depay. Die twijfelt niet en haalt uit. Doelman Diego Lopez - oude bekende van bij Real Madrid - stopt de eerste poging van de wedstrijd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in het Camp Nou. Wordt het een droomdebuut of een nachtmerrie voor Xavi?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:01 vooraf, 21 uur 01. Camp Nou goed gevuld. Het Camp Nou is goed gevuld voor de eerste wedstrijd van het Xavi-tijdperk. Niemand wil deze wedstrijd missen.

20:58 Maak kennis met de nieuwe naam in de basis:. vooraf, 20 uur 58.

20:58 vooraf, 20 uur 58. Krijgen we een vernieuwd Barcelona te zien? De kans bestaat, maar is klein. Xavi kon niet rekenen op zijn volledige spelerskern in zijn eerste weken. Schuldige? De interlandverplichtingen.

20:57 Xavi trof 6 keer raak tegen Espanyol. Als speler scoorde Xavi 6 keer tegen de stadsgenoot. vooraf, 20 uur 57.

20:56 vooraf, 20 uur 56.

20:54 vooraf, 20 uur 54. Komst Xavi blaast geloof nieuw leven in. FC Barcelona leek dood en begraven dit seizoen. Daar bracht de komst van Xavi verandering in. Op ruim een week tijd is de stemming helemaal veranderd in en rond het Camp Nou. Zowel het bestuur als de supporters geloven in het nieuwe project onder leiding van de kleine Spanjaard.

20:54 Fans van Barcelona verwelkomen de spelers:. vooraf, 20 uur 54.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Dimata op de bank bij de bezoekers. Landry Dimata, ex-Anderlecht, neemt plaats op de bank in het Camp Nou. De Belgische spits moet vaste aanvaller Puado voor laten gaan in de pikorde. Krijgt hij minuten tegen "het nieuwe" Barcelona vandaag?

20:51 vooraf, 20 uur 51.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Meteen een verrassende naam. Xavi kiest in zijn eerste wedstrijd voor een verrassende naam op de linkerflank. De jonge Ilias Akhomach mag zijn debuut maken bij de eerste ploeg. De Soanjaard van Barça B vervangt Ansu Fati, die geblesseerd afhaakte. Ook op Pedri, Braithwaite en Aguero kan Xavi geen beroep doen.

20:46 vooraf, 20 uur 46.

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba, Nico Gonzalez, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ilias Akhomach, Memphis Depay, Pablo Gavi

Opstelling Espanyol. Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, David López, Leandro Cabrera, Adrià Pedrosa, Adrián Embarba, Yangel Herrera, Sergi Darder, Javi Puado, Raúl de Tomás