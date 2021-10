LIVE: Hazard moet ook tegen Elche vrede nemen met plekje op de bank

Eden Hazard ligt niet meer in de bovenste schuif bij Real-coach Carlo Ancelotti. In de Clasico speelde hij geen minuut en ook tegen Elche begint de Rode Duivel op de bank, ondanks de afwezigheid van Benzema en Bale. Mariano Diaz krijgt de voorkeur in de voorste linie. Volg het duel, met Courtois tussen de palen, hier op de voet.